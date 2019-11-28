Zeljko Obradovic: Çok fazla yetenekli oyuncuları var

Turkish Airlines EuroLeague’in 11. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Rus ekibi Khimki Moskova’yı konuk edecek.

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe’nin başantrenörü Zeljko Obradovic, “Yarın, hücumda EuroLeague organizasyonunun en iyi ikinci takımıyla oynayacağız. Çok fazla yetenekli oyuncuları var. Khimki dendiğinde herkes doğal olarak Alexey Shved’i anıyor ama onların her pozisyonda birçok iyi oyuncuları var. İyi bir maç çıkarabilmek için karşılaşmaya savunmada sertliğimizi ortaya koyarak başlamamız gerekiyor ve elbette ASVEL’e karşı deplasmanda oynadığımız basketbolu tekrarlayabilmeliyiz” dedi.