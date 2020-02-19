Zeljko Obradovic: Bu sezonki en güçlü performansımızı sergilemeliyiz

Turkish Airlines EuroLeague'in 25. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk etmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin başarılı koçu Zeljko Obradovic, karşılaşma öncesi görüşlerini paylaşırken rakiplerinin oldukça iyi durumda olduğuna değindi.

Bu sezonki en iyi performanslarını sergilemeleri gerektiğini belirten Obradovic, "Tüm EuroLeague sezonu boyunca harika basketbol oynamış bir rakiple karşılaşacağız. Şu anda çok iyi bir durumdalar. İspanya'da kupayı kazanırken oynadıkları basketbol müthişti ve tüm maçları domine ederek mutlu sona ulaştılar. Eğer iyi bir maç oynayıp kazanmak istiyorsak, bu sezonki en güçlü performansımızı sergileyebilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.