Turkish Airlines EuroLeague'in 27. maç döneminde konuk ettiği Buducnost'u 76-67 mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Obradovic, Buducnost VOLI’nin çok iyi bir maç oynadığını anlatarak, "Maçı iki farklı şekilde oynadık. Bazı oyuncularım maçın içinde değildi. Bunun da sebebini biliyorlar. Bu bize örnek oldu, 40 dakika boyunca savaşmazsanız zorlanırsınız. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Bu akşam muhteşem bir atmosfer sağladılar. Desteklerinden dolayı çok memnunum. Galibiyet konusunda takıma çok yardımcı oldular." diye konuştu.

Panathinaikos’un vefat eden başkanı Thanasis Giannakopoulos’un ilgili de konuşan Obradovic, "Kendisiyle 13 yıl geçirdim. Çok üzgünüm. Basketbol için yaptıklarını kalbimizde yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Obradovic, iki gün sonra CSKA Moskova’yla Rusya’da oynayacakları maçta daha motive olmaları gerektiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.