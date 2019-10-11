Zeljko Obradovic: 'Bu akşam için tüm sorumluluk bende'

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Kızılyıldız'a 68-56'lık skorla mağlup oldu.

Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan koç Zeljko Obradovic, “Çok kötü oynadık, bu çok net. Takımın tablosu bu şekilde olunca önce kendimi eleştirerek başlarım. Bu maçtaki tüm sorumluluk bu akşam için bende, benim omuzlarımda. Çok net bir şey söylemek mümkün değil çünkü idmanlardaki tablomuz bugünkü maç performansından çok farklıydı. O yüzden bu akşamki tablomuza çok şaşırdım. Çok net bir şekilde reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Kendi açımdan elimden gelen ne varsa yapmaya hazırım. Güzel olan, daha sezonun başındayız ve önümüzde çok maç var. İnşallah bu şekilde bir tablo olmayacak. Bu programda da çok kolay olmayacak. Bahanelere inanan bir insan değilim. Bu akşam için de tüm bahaneyi kendi üzerime alıyorum” ifadelerini kullandı.