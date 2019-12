Zeljko Obradovic: Bir türlü anlayamıyoruz!

Turkish Airlines EuroLeague'in 14. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Panathinaikos'a 81-78 mağlup oldu.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Obradovic, işlerinin daha da zora gideceğini belirtti.

Savunmadaki sıkıntılara değinen Obradovic, "Oyuncularımızı her şekilde hazırlamaya çalışıyoruz ama şu ana kadar oynadığımız her maçta olduğu gibi üçüncü çeyrekte inanılmaz şeyler oldu. Maçı kaybetmemizin sebebi de bu. Müthiş bir fırsat kaçırdık. Panathinaikos’un bu sene çok iyi bir kadrosu var ve çok iyi oynuyorlar ama kazanmak için müthiş bir fırsatımız vardı. Bir türlü yol kat edemiyoruz. Antrenmanlarla maç performansımız çok farklı. Aslında her şey çok net ama hücumda ve savunmada neler yapmamız gerektiğini bir türlü anlayamıyoruz. Şansımız daha da zorlaşacak. Bu şekilde devam edersek ve bu şekilde oynarsak daha da zorlanacağız" ifadelerini kullandı.