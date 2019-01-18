Zeljko Obradovic: Aynı seviyede oynamaya devam etmeliyiz

Turkish Airlines EuroLeague'in 19. maç döneminde Herbalife Gran Canaria'yı deplasmanda 82-64 mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, maçın ardından Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

Takımın göstermiş olduğu performanstan dolayı memnun olduğunu belirten Zeljko Obradovic, “İlk yarıda avantajı ele geçirdik. İkinci yarıda da iyiydik. Üçüncü çeyrekte sorunlar yaşadık ama daha sonra toparladık. Gran Canaria’nın nasıl bir takım olduğunun bilinciyle geldik. Onlara o şekilde hazırlandık. Takımın göstermiş olduğu performanstan dolayı memnunum. Aynı seviyede oynamaya devam etmemiz gerekiyor.” dedi.

Salonda olan taraftarlara da destekleri için teşekkür eden Koç Obradovic, “Burada bile bizi destekleyen taraftarlarımızın olması çok güzel. Nereye gidersek gidelim her zaman varlar ve yanımızdalar.” şeklinde konuştu.