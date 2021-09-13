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Zeki Yavru isyan etti! "Hakkımızı çalıyorlar, her şey yalan! "

GZT Giresunspor'un deneyimli oyuncusu Zeki Yavru, 1-0 kaybettikleri Aytemiz Alanyaspor maçının ardından sert açıklamalar yaptı.

13 Eylül 2021, Pazartesi 22:34 Son Güncelleme:
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Zeki Yavru isyan etti! 'Hakkımızı çalıyorlar, her şey yalan! '

Zeki Yavru maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuştu ve adeta isyan etti. Zeki Yavru, "90+5 dakika. Adamın kolundan tutup çekiyor. Resmen şaibeli pozisyon. Çağır orta hakemi VAR'da izlesin. Biz kimsesiz değiliz. Biz şehir takımıyız. Bizi istediği gibi doğramaya kimsenin hakkı yok. %100 penaltı. Bu kadar olmaz"

'Toplantı yapıyorlar, seminerler yapıyorlar. Yalan hepsi yalan! '

"Giresunspor olarak biz şehir takımıyız. Alın teri döküyoruz. Bu sıcakta ikinci yarı yırtındık resmen. Hakkımızı çalıyorlar. Gelip yalandan toplantı yapıyorlar, seminerler yapıyorlar. Yalan hepsi yalan! Her şey yalan!" ifadelerini kullandı.


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