Zeki Yavru isyan etti! 'Hakkımızı çalıyorlar, her şey yalan! '

Zeki Yavru maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuştu ve adeta isyan etti. Zeki Yavru, "90+5 dakika. Adamın kolundan tutup çekiyor. Resmen şaibeli pozisyon. Çağır orta hakemi VAR'da izlesin. Biz kimsesiz değiliz. Biz şehir takımıyız. Bizi istediği gibi doğramaya kimsenin hakkı yok. %100 penaltı. Bu kadar olmaz"

'Toplantı yapıyorlar, seminerler yapıyorlar. Yalan hepsi yalan! '

"Giresunspor olarak biz şehir takımıyız. Alın teri döküyoruz. Bu sıcakta ikinci yarı yırtındık resmen. Hakkımızı çalıyorlar. Gelip yalandan toplantı yapıyorlar, seminerler yapıyorlar. Yalan hepsi yalan! Her şey yalan!" ifadelerini kullandı.



