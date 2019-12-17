Zeki Yavru: Alnımızın teri ile 3 puan aldık’

Eski takımına karşı forma giyen Denizlisporlu Zeki Yavru, maç sonu şunları söyledi: “Burada galibiyetle ayrılmak kolay değil. Eskiden burada oynamış biri olarak bunu en iyi bilenlerden biriyim. Sonuna kadar savaşmazsak puan alamayacağımızı biliyorduk. Alnımızın teri ile 3 puanı aldık. Trabzonspor’a da şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum.”

17 Aralık 2019, Salı 06:01
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Zeki Yavru: Alnımızın teri ile 3 puan aldık’

Eski takımına karşı forma giyen Denizlisporlu Zeki Yavru, maç sonu şunları söyledi: “Burada galibiyetle ayrılmak kolay değil. Eskiden burada oynamış biri olarak bunu en iyi bilenlerden biriyim. Sonuna kadar savaşmazsak puan alamayacağımızı biliyorduk. Alnımızın teri ile 3 puanı aldık. Trabzonspor’a da şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum.”

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