Zeki Yavru: Alnımızın teri ile 3 puan aldık’

Eski takımına karşı forma giyen Denizlisporlu Zeki Yavru, maç sonu şunları söyledi: “Burada galibiyetle ayrılmak kolay değil. Eskiden burada oynamış biri olarak bunu en iyi bilenlerden biriyim. Sonuna kadar savaşmazsak puan alamayacağımızı biliyorduk. Alnımızın teri ile 3 puanı aldık. Trabzonspor’a da şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum.”