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Zeki Çelik'li Lille, Saint-Etienne'i 3-1 mağlup etti

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Lille, evinde karşılaştığı Saint-Etienne'i 3-1 mağlup etti. Lille'de forma giyen milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, 11 başladığı mücadelede 65 dakika sahada kaldı.

06 Ekim 2018, Cumartesi 20:23 Son Güncelleme: 06 Ekim 2018, Cumartesi 22:00
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Lille, Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Stade Pierre Mauroy'de Saint-Etienne ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 17. dakikada Jonathan Bamba'nın attığı gol ile 1-0 öne geçti.

Saint-Etienne daha sonra 26. dakikada Remy Cabella'nın penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarının başında 46. dakikada Bamba ile öne geçen Lille, 84. dakikada da Nicolas Pepe ile farkı 2'ye çıkardı.

Müsabakanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Lille sahadan 3-1 galip ayrıldı. 

Lille'de karşılaşmaya 11'de başlayan milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, 65. dakikada yerini Edgar Ie'ne bıraktı.

Bu maçın ardından Lille puanını 19'a çıkarırken, Saint-Etienne ise 15 puanda kaldı. 

İHA

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