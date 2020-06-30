Zeki Çelik’in ayrılık şartı!

Fransa’nın Lille takımında forma giyen Milli futbolcu Zeki Çelik, “2021’e ertelenen EURO 2020’de daha tecrübeli bir takım olacağız. Lille ise çok iyi bir kulüp. Lille’den de daha büyük bir takım olursa ancak buradan ayrılabilirim” yorumunu yaptı. İstanbulspor’da oynadığı dönemde hiçbir Süper Lig kulübünden transfer teklifi almadığını da vurgulayan yıldız, Fransız ekibindeki takım arkadaşı Yusuf Yazıcı için de “Yusuf Yazıcı yeni sezonda büyük bir patlama yapabilir” diye konuştu.