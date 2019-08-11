Ligue 1'in açılış haftasında Lille ile Nantes, Pierre Mauroy Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Lille, 19'uncu dakikada yeni transferi Victor Osimhen'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca ev sahibi ekip soyunma odasına 1-0 önde girdi. 2'nci yarıda Nantes, Zeki Çelik'in kendi kalesine attığı golle 51'inci dakikada attığı golle beraberliği yakaladı: 1-1.

Maçın 80'inci dakikasında bir kez daha sahne alan Osimhen, Mehmet Zeki Çelik'in asistinde kendisinin ve takımının 2'nci golünü kaydetti: 2-1.

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Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca Lille, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Lille'de Mehmet Zeki Çelik, 90 dakika forma giyerken; Yusuf Yazıcı, 69'uncu dakikada Timothy Weah'ın yerine oyuna dahil oldu.

Lille, ligin 2'nci haftasında Amiens'e konuk olacakken; Nantes evinde Marsilya'yı ağırlayacak.