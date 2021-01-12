Fransa’nın önde gelen spor gazetesi L’Equipe, Ligue 1’de ilk yarının en iyi 11’ini belirledi. Lille forması giyen Zeki Çelik ve Burak Yılmaz, en iyi 11’de yerlerini aldı. Fransa Ligue 1’de ilk yarı sona ererken, Lyon 40 puanla devreyi zirvede tamamladı. 39 puanlı 2 takımdan PSG ikinci, Lille de 3. sırada yer aldı. Milli yıldızlar Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın formasını giydiği Lille, bu sezon gösterdiği performansla zirve yarışında önemli bir çıkış yakaladı.

Taktik diziliş; 4-1-4-1

Fransa’nın önde gelen spor gazetesi L’Equipe de 4-1-4-1 olarak kurduğu bu karmaya iki futbolcumuzu da dahil etti. Ligde 13 maçta 1 gol ve 1 asisti bulunan Zeki, sağ bek pozisyonunda, 18 maçta 9 gol ve 4 asisti bulunan Burak da forvette yer aldı. L’Equipe tarafından belirlenen Fransa Ligue 1’de ilk yarının en iyi 11’inde şu isimler yer alıyor;

Navas (PSG) - Zeki Çelik (Lille), Fonte (Lille), Marquinhos (PSG), Truffert (Rennes) - Paqueta (Lyon), Mendes (Lyon), Kakuta (Lens), Kadewere (Lyon), Laborde (Montpellier) - Burak Yılmaz (Lille).