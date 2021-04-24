Fransa Ligue 1'de liderlik koltuğunda bulunan Lille'de istikrarlı bir görümün sergileyen milli futbolcu Zeki Çelik, İspanya'nın gündeminde.

İspanyol basını AS'tan Özgür Sancar'ın haberine göre Sevilla, 24 yaşındaki başarılı futbolcuyu renklerine başlamak istiyor. Haberde Sevilla'nın sağ bek bölgesine yaşları 30'un üstünde olan Jesus Navas ve Aleix Vidal'in yerine Zeki Çelik'i düşündüğü belirtildi.









Piyasa değeri 20 milyon euro

2018 yılından beri Lille forması giyen Zeki Çelik, Fransız ekibinde bu sezon lig, kupa ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 30 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 20 milyon euro olan 24 yaşındaki futbolcunun Lille ile sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek.