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Zeki Çelik, Sevilla'nın gündeminde

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'in Sevilla'nın radarında olduğu iddia edildi. İspanyol ekibinin sağ bek bölgesine yaşları 30'un üstünde olan Jesus Navas ve Aleix Vidal'in yerine Zeki'yi transfer edeceği konuşuluyor.

24 Nisan 2021, Cumartesi 14:41 Son Güncelleme:
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Zeki Çelik, Sevilla'nın gündeminde

Fransa Ligue 1'de liderlik koltuğunda bulunan Lille'de istikrarlı bir görümün sergileyen milli futbolcu Zeki Çelik, İspanya'nın gündeminde.

İspanyol basını AS'tan Özgür Sancar'ın haberine göre Sevilla, 24 yaşındaki başarılı futbolcuyu renklerine başlamak istiyor. Haberde Sevilla'nın sağ bek bölgesine yaşları 30'un üstünde olan Jesus Navas ve Aleix Vidal'in yerine Zeki Çelik'i düşündüğü belirtildi.


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Piyasa değeri 20 milyon euro

2018 yılından beri Lille forması giyen Zeki Çelik, Fransız ekibinde bu sezon lig, kupa ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 30 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 20 milyon euro olan 24 yaşındaki futbolcunun Lille ile sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek.

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