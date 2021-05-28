Zeki Çelik: 'Şenol hoca çok destek oldu'

Lille'in en istrikarlı isimlerinden biri olan Zeki Çelik, milli takım kampındaki ortam ile ilgili olarak, "Şenol hoca geldikten sonra birçok kez bizimle toplantı yaptı, ülkemizin bizden neler beklediğini anlattı, bu duyguyu bize aşıladı. Çok destek oldu. Bu yönden takım arkadaşlarım da olumlu sinyal aldı, yavaş yavaş başarı gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.

'Ülkemizi temsil etmek onur verici'

"Lille'in şampiyonluğuna da değinen Zeki, "Fransız taraftarlar bile Türk bayrağı açtı. Binlerce Türk bayrağı vardı, bunu böyle yaptıysak ve ülkemizi böyle temsil ettiysek ne mutlu bize. Fransa'da yaşayan Türkler de vardı, onlara da çok teşekkür ediyorum. Ülkemizi temsil etmek bizim için onur verici bir şey."