İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milli futbolcuya Serie A temsilcisi Roma talip oldu. Başkent ekibinin hocası Jose Mourinho'nun da ısrarla Zeki'yi istediği öne sürüldü. Roma'nın, bu transfer için ayırdığı bütçenin de 7 milyon Euro olduğu öğrenildi. Ayrıca yıldız sağ beke de 2.5 milyon Euro maaş ve 3 yıllık kontrat sunulacağı belirtildi. Edinilen son bilgilere göre Lille'in, bu teklife sıcak baktığı belirtildi. 1 yıllık kontratı kalan Zeki, 2 sezon önce Ligue 1'de şampiyonluk yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ise 40 maça çıkarken, 3 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi ve 2 de gol pası verdi.