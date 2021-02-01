Son yıllarda Türkiye pek çok oyuncusunu yurt dışına transfer etmiştir. Yine Türkiye'nin son dönemde yetiştirdiği en değerli ve en kaliteli futbolculardan biri de Zeki Çelik'tir.

Zeki Çelik nereli?

Zeki Çelik Bursa'nın Yıldırım ilçesinde doğmuş, Türk milli takım formasını da giyen bir futbolcudur. Zeki Çelik, defans pozisyonunda görev almaktadır. Zeki Çelik gerekli olan durumlarda sağ bek olarak ya da orta sahanın sağında da görev alabilmektedir. Oyuncunun menajerlik görevini FutureBall şirketi üstlenmektedir.

Zeki Çelik kaç yaşında?

Tam adı Mehmet Zeki Çelik olan başarılı futbolcu 17 Şubat 19987 doğumludur ve 2021 yılının başında 23 yaşında bulunmaktadır. Bugüne kadarki en yüksek piyasa değerli 20 milyon Euro olarak karşımıza çıkar.

Zeki Çelik hangi takımlarda oynadı?

Zeki Çelik bugüne dek Bursaspor altyapısı da dahil olmak toplam 4 takımda forma giymiştir. Zeki Çelik'in bugüne kadar forma giydiği takımları ve tarihlerini şu şekilde listeleyebiliriz:

2012/2013 sezonu: Bursaspor Altyapısından Bursaspor U16 takımına yükseldi.

2013/2014 sezonu: Bursaspor U16 takımından Bursaspor U17 takımına yükseldi.

2014/2015 sezonu: Bursaspor U17 takımından Bursaspor U19 takımına yükseldi.

2014/2015 sezonu: Bursaspor U19 takımından Bursaspor U21 takımına yükseldi.

2015/2016 sezonu: Bursaspor U21 takımındayken profesyonel sözleşme imzalayarak Bursaspor takımındaki yerini aldı.

2015/2016 sezonu: Bursaspor'dan kiralık olarak Karacabey Birlik takımına transfer oldu. 30 Haziran 2016 tarihinde Bursaspor'a geri döndü.

2016/2017 sezonu: Bursaspor'dan 1,25 milyon Euro bonservis bedeli ile İstanbulspor takımına transfer oldu.

2018/2019 sezonu: İstanbulspor takımından Fransa'nın Lille takımına 2,50 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer oldu.

Zeki Çelik 2021 yılında hangi takımda oynuyor?

Zeki Çelik 7 Temmuz 2018 tarihinden bu yana Fransa'nın birinci lig ekiplerinden Lille forması giymektedir. Zeki Çelik'in Lille takımıyla 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunmaktadır. Bugüne kadar Lille formasıyla 9 Fransa Ligue 1 ve 2 Avrupa Ligi mücadelesine çıkan Zeki Çelik, bu maçlarda toplam 904 dakika sahada kalmış, 2 gol atmış ve 1 de asist yapmıştır. Aynı zamanda Zeki Çelik bu maçlarda 3 de sarı kart görmüştür.

Zeki Çelik ilk Türkiye milli takımı maçına Rusya ile 1-1 biten maçta, 5 Haziran 2018 tarihinde çıkmıştır. Zeki Çelik'in bugüne kadarki milli takım istatistikleri şu şekildedir:

Türkiye U16 - 11 maç

Türkiye U17 - 12 maç

Türkiye U18 - 2 maç

Türkiye U21 - 9 maç

Türkiye A Milli - 17 maç, 2 gol

Zeki Çelik'in maaşı ne kadar?

Zeki Çelik Lille futbol kulübünden aldığı maaş kulüp ya da kulüp yetkilileri tarafından açıklanmamıştır. Dolayısıyla şu anda Zeki Çelik'in kulübünden aldığı maaşın ne kadar olduğu bilinmemektedir.

Zeki Çelik'in yıllara göre piyasa değeri

20 Temmuz 2014 - Bursaspor: 100 Bin Euro

1 Eylül 2016 - İstanbulspor: 200 Bin Euro

30 Haziran 2017 - İstanbulspor: 250 Bin Euro

5 Şubat 2018 - İstanbulspor: 350 Bin Euro

9 Nisan 2018 - İstanbulspor: 700 Bin Euro

30 Mayıs 2018 - İstanbulspor: 800 Bin Euro

6 Eylül 2018 - Lille: 2 Milyon Euro

24 Ekim 2018 - Lille: 4 Milyon Euro

17 Aralık 2018 - Lille: 6 Milyon Euro

7 Mart 2019 - Lille: 10 Milyon Euro

3 Haziran 2019 - Lille: 17 Milyon Euro

19 Aralık 2019 - Lille: 20 Milyon Euro

8 Nisan 2020 - Lille: 16 Milyon Euro

15 Ekim 2020 - Lille: 20 Milyon Euro