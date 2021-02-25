Son dakika: Zeki Çelik, Lille-Ajax maçında korkuttu

Lille'de forma giyen ve yükselen performansıyla dikkat Mehmet Zeki Çelik, Ajax maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Johan Cruyff Arena'da oynanan maçın 62. dakikasında sakatlık yaşayan Zeki, sakatlığı nedeniyle kenara geldi ve yerini Jeremy Pied'e bıraktı.

24 yaşındaki sağ bekin durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Lille forması giyen bir başka temsilcimiz Burak Yılmaz da yaklaşık 1.5 aydır sakatlığı nedeniyle formasından uzak. Fransız ekibinin teknik direktör Galtier, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Burak'ın sahalara dönüşünün beklenenden daha uzun sürdüğünü dile getirmişti.

Lille formasıyla bu sezon 24 resmi maça çıkan Zeki, 2 gol attı, 1 de asist yaptı.







