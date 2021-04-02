Zeki Çelik, koronavirüse yakalandı
Lille teknik direktörü Christophe Galtier, milli futbolcumuz Zeki Çelik'in koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. Buna göre 24 yaşındaki futbolcumuz şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip olan Paris Saint Germain maçında forma giyemeyecek.
Ligdeki kritik Paris Saint Germain maçı öncesi Milli futbolcu Zeki Çelik'ten Lille'e kötü haber geldi.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Zeki Çelik'in koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu. Galtier milli futbolcumuzla ilgili yaptığı açıklamada, "Zeki Çelik koronavirüse yakalandığı için bu hafta forma giyemeyecek" ifadelerini kullandı.
Milli takım kampında daha önce Merih Deimral ile Kenan Karaman'ında koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.
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Fransa'da zorlu mücadele
Lille, bu hafta ligde şampiyonluk yarışında olduğu Paris Saint Germain ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele 3 Nisan Cumartesi günü TSİ 18.00'de başlayacak. Kıyasıya bir şampiyonluk yarışının sürdüğü Lique 1'de Paris Saint Germain ile Lille, 63'er puanla zirveyi paylaşıyorlar. Paris ekibi averajla rakibinin önünde yer alıyor.