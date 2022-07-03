Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Jose Mourinho yönetimindeki Roma, Lille forması giyen Milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sky Sport'ta yer alan habere göre Roma, Nemanja Matic ve Mile Svilar'ın ardından 3. transferini tamamlamaya hazırlanıyor. Lille forması giyen Milli futbolcu Zeki Çelik, saat 15.00 sıralarında sağlık kontrollerinden geçmek için Roma'ya geldi.

4 yıllık sözleşme

25 yaşındaki sağ bekin sağlık kontrollerinin ardından 4 yıllık sözleşmeye imza atması ve transferin Roma tarafından resmen açıklanması bekleniyor.

7 milyon Euro

Ayrıca haberde, Roma'nın Zeki için Lille'e 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve sonraki satıştan yüzde 15 pay vereceği belirtildi.

Zeki Çelik 2018'de İstanbulspor'dan, Lille'e 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuş ve iki sezon önce diğer milli yıldızlarımız Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'la beraber Fransa Ligue 1'de PSG önünde şampiyonluğa ulaşmıştı. Milli sağ bek geçtiğimiz sezon 40 maçta forma giyerken 3 gol ve 3 asist yapma başarısı da göstermişti.



