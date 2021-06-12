Zeki Çelik için Napoli ve Roma devrede

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan Lille'in en önemli isimlerinden milli yıldızımız Zeki Çelik'in ismi transferde yine öne çıkıyor. İngiliz ekiplerinin devrede olduğu Zeki Çelik için şimdi de İtalya'nın önemli takımları devreye girmiş durumda.

Rai'nin haberine göre Napoli ve Roma, bu yaz Zeki Çelik'i kadrolarına katmak istiyorlar. Lille ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Zeki Çelik'in bu yaz 15 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılabileceği belirtiliyor.

Bu sezon Lille formasıyla 35 maça çıkan Zeki Çelik; 4 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.



