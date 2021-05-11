Zeki Çelik için Barcelona iddiası

Lille'de forma giyen ve gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran milli futbolcumuz Zeki Çelik ile ilgili müthiş bir iddia ortaya atıldı.

Soccer.10ztalk.com'da yer alan habere göre 24 yaşındaki yıldız sağ bek, Barcelona'da forma giyen Sergi Roberto'nun yerini alabilecek üç isimden biri. Zeki'nin özelliklerinden bahsedildiği haberde milli futbolcunun geniş alanda oynadığından ataklarda hücuma katılmayı sevdiğinden ve rakiple girdiği 1'e 1 mücadelelerde başarılı olduğundan bahsedildi.









15 milyon euro

Ayrıca, haberde Zeki Çelik'in pazarlıklar sonrası 15 milyon euroya Barcelonaya imza atabileceği vurgulandı. Milli futbolcumuz, bu sezon Fransa Ligue 1'de bitime iki hafta kala zirvede bulunan Lille'de 27 maça çıkarken 3 gol 3 asistle takımına önemli katkıda bulundu.