Zeki Çelik için Atletico Madrid iddiası

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan gazetecei Nicolo Schira'nın paylaştığı habere göre İspanyol devi Atletico Madrid, 24 yaşındaki milli futbolcumuz ile ilgileniyor. Başkent ekibinin Lille'e Zeki için 8 milyon euro teklif ettiği ve yıldız futbolcuya da 2026 yılına kadar sözleşme önerdiği öğrenildi.









35 maçta 7 gole katkı yaptı

İstanbulspor'dan 2018 yılında Lille'e transfer olan Zeki Çelik, geçtiğimiz sezon lig şampiyonluğu yaşadığı Fransız ekibiyle çıktığı toplam 35 maçta 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.