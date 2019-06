Sezon başında İstanbulspor’dan sürpriz bir şekilde Fransa Ligi ekiplerinden Lille’e transfer olan milli futbolcumuz Zeki Çelik Fransa’daki ilk röportajını FANATİK Gazetesi’ne verdi. Türkiye-Fransa maçı öncesi Lille’in Dünya yıldızlarını yetiştiği Domaine De Luchin Tesisleri’nde bir araya geldiğimiz Zeki, samimi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, röportajın ilk bölümünde Lille’deki yaşantısından ve Türkiye’de 1. Lig’de oynarken değişen kariyerinden bahsetti. Şimdi söz 22 yaşındaki futbolcuda: “9 erkek kardeşiz. Benim dışımda profesyonel olarak futbol oynayan yok. Benden yetenekli abilerim olmalarına rağmen futbol oynamaya devam etmediler. 9-10 yaş arası 1 sene güreş yaptım. Spor olsun diye. Sonradan futbola karşı yeteneğim olduğunu gördüm.”

‘Çok destek oldular’

“10 yaşında Bursa’da Yavuz Selim Futbol Kulübü’nde futbola başladım. 12 yaşında Bursaspor beni transfer etti. 7 sene Bursaspor’da oynadım. Daha sonra 1 sene 3. Lig’de oynadım. Bursa Nilüferspor’da Ferda Cevizci vardı. Beni Bursaspor U21’de aldı ve 3. Lig’de oynattı. Bana çok destek oldu. Savunma anlamında özellikle bana katkısı oldu. Daha sonra İstanbulspor’a transfer oldum. İstanbulspor’da oynarken Lille Sportif Direktörü Lucas Campos beni izlemeye gelmişti. Gelecek sezon için tecrübeli bir takım kurup beni monte edeceklerini anlattı. İstekli olacaklarını açıkçası beklemiyordum. Dil bilmediğim için git gellerim oldu. Tereddütlerim vardı. Çevremdeki insanlar cesaret verdi.”

‘Türkiye’den teklif yoktu’

“İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarialioğlu, hocamız Yalçın Koşukavak, Erman Akyüz, ailem ve şu an Gazişehir’de oynayan daha önce Fransa’da futbol oynamış Kubilay Aktaş çok destek oldu. İyi ki böyle bir karar almışım. Lille’i tercih etmemde alt yapıya ve genç oyunculara verdikleri önemin etkisi mutlaka oldu. Dünya devleri maçlarımızı çok yakından takip ediyor. Lille’de yetişip çok önemli kulüplere giden oyuncular oldu. Özellikle beni izlemeye gelen kulüplerin de olduğunu duydum. Bu beni heyecanlandırıyor. Lille’e gitmeden önce Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de beni istediğimi duyuyordum. Ancak resmi olarak bana teklif gelmedi. Ben tercihimi Lille’den yana kullandım. Açıkçası dünyanın çok önemli kulüplerinden birinde oynayacağımı hissediyorum. İçimde böyle bir duygu var. Kendimi oralara hazırlıyorum bunun için gereken çalışmaları yapıyorum.

Milli futbolcumuz ile röportaj fotoğraflarını çektiğimiz sırada takım arkadaşları Nicolas, Jonathan Ikone ve Jonathan Bamba da Zeki’yi yalnız bırakmadı. Zeki’yi oldukça sevdiklerini söyleyen futbolcular sıcak tavırları ile dikkat çekti.

‘Şampiyonlar Ligi için heyecanlıyım’

“Bu sezon performansım beklenenden iyiydi. Birkaç maç kötü oynamış olabilirim ama genelde iyi oynadım. Takımla da bir ara kötü dönemlerimiz oldu ama hocamızın katkısı ile 2-3 hafta kala Şampiyonlar Ligi’ne kalmayı garantiledik. Takımda kimse bunu beklemiyordu. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi oynayacağız. Takım olarak çok heyecanlıyız ve merakla bekliyoruz. İnşallah güzel olur. Böyle bir atmosferde çok oynadım ama hiç gol atmamıştım. İstanbulspor’da da gol atmıştım ama burada o kadar taraftar önünde gol atınca ben de çok şaşırdım. Orada en yakın arkadaşıma koştum ne yapacağımı bilemediğim için. Sonra herkes beni arasına aldı. Benim için güzel bir anı oldu.”

‘Tüm takımla iyi anlaşıyorum’

“İlk haftalarda sahada bazen kendimi ifade edemediğim anlarda, çok çaresiz kalıyordum. Çünkü Fransızca gerçekten zor bir dil. Ama zaman geçtikçe kulağım aşina oldu, alıştım diyebilirim. Hem Fransızca hem de İngilizce’ye büyük vakit ayırıyorum. Saha dışındaki vaktimin çoğunu dil öğrenmeye ayırmış durumdayım. Tüm takım ile iyi anlaşıyorum. İlk 11’de oynamaya başladıktan sonra beni daha çok içlerine aldılar. Benim için de iyi oldu.”

‘Her maçtan önce izlerim’

“PSG’de forma giyen Mbappe ve Neymar gibi önemli yıldızlara karşı oynadım. Her maçtan önce mutlaka rakiplerimin maçlarını izliyorum. Özellikle hücum oyuncularının ne yaptıklarına bakıyorum. Bir bakıma her hafta oynayacağımız rakibin bana karşı oynayacak futbolcuları analiz ediyorum. Nasıl çalım atıyorlar, attığı goller ve yaptıkları asistlere bakıyorum. Kendi önlemlerimi de buna göre alıyorum. Hatta PSG’ye karşı oynadığımız maçta Neymar, ilk devrede beni geçmek için çok çabaladı ama başaramamıştı. Sonra sinirlenmişti. İkinci yarı yorulunca, ancak geçebilmişti. Ama Neymar çok farklı bir oyuncu ve yeteneği çok farklı.”

‘Bizim lige göre çok öndeler’

“Türkiye ve Fransa liglerini izleyen herkes bana, orası çok farklı diyor. Türkiye Ligi’ni izliyorlar sonra burayı izleyince oh be dünya varmış diyorlar. Türkiye Ligi temposuz, burada ise çok yetenekli oyuncular var. Her an her şeyi yapabiliyorlar. Çok kaliteli bir pasla sizi kaleciyle karşı karşıya bıraktırabiliyorlar. O yüzden her zaman tetiktesin. Çok hızlı ve güçlü futbolcular var. Taktik de ise bizden çok öndeler. Taktik disiplin burada çok önemli.”

‘Galtier takımda adaleti sağlıyor’

“Teknik direktörümüz Christophe Galtier Saint- Etienne’de uzun yıllar istikrarlı bir şekilde çalışmış ve başarılı olmuş tecrübeli bir teknik adam. Ayrıca oyuncu seçimleri konusunda çok adil. Forma adaletini çok iyi sağlıyor. Kim formdaysa ve hak ediyorsa formayı ona veriyor. Aynı zamanda inanılmaz disiplinli ve ciddi bir insan. Ayrıca inanılmaz yardımcıları var ve onların katkısı da çok fazla.”

Zeki için hazırladığımız 1. sayfayı çok beğenen Lille’in hocası Christophe Galtier, “Burada Galatasaray’a transfer olacak mı yazıyor?” diye espri yaptı. Galtier, Zeki için “Disiplinli ve çalışkan” ifadesini kullandı.

İlk gollerini Özbekler’e attı

Türkiye’nin, Özbekistan’ı 2-0 yendiği maçta A Milli forma altında iki gol birden atan ve Ay-Yıldızlı forma altında ilk kez fileleri sallayan Zeki Çelik, geride bıraktığımız sezonda da iyi bir performans gösterdi. Zeki, Lille’le birlikte Fransa Ligue 1’de 34 maça çıkarken, 1 gol ve 5 asistle oynadı.

İşte Zeki’nin seyir defteri

2018 Temmuz: 1. Lig’den Ligue 1’e transfer oldu.

2018 Ağustos: Lille’deki ilk maçında asist yaptı.

2019 Mayıs: Lille’le sezonu 2. tamamladı ve Şampiyonlar Ligi’ne gitti.

​2019 Haziran: A Milli Takım’daki ilk golünü attı.

YAKUP ÇINAR / FANATİK ÖZEL