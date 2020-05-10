Zeki Çelik: EURO 2020’yi bekliyorum

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, geleceğe ilişkin konuştu. EURO 2020’den çok umutlu olduklarını söyleyen 22 yaşındaki sağ bek şunları söyledi: “EURO 2020’ye en iyi şekilde hazırlanmak istiyorum. Milli Takımımız’ı güzel bir turnuva bekliyor. İnşallah başarılı olacağız. EURO 2020’yi sabırsızlıkla bekliyorum. Kulübümle 4 senelik bir sözleşmem var. Transfer için taliplerin olduğu da söyleniyor ama benim bir bilgim yok.”