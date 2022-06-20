Zeki Çelik, adım adım Roma yolcusu!

2018'den bu yana Lille forması giyen Zeki Çelik, Fransız ekibinden ayrılmak üzere... Milli futbolcumuzun talibi ise Jose Mourinho'nun takımı Roma!

Uzun süredir iki ekip arasında pazarlıklar devam ederken, İtalyan basınından Corrierre dello Sport'un haberine göre; seneye sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki sağ bek için Roma, Lille'e 6.8 milyon Euro ödeyecek.

Son detayların görüşüldüğü transferin birkaç güne resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Zeki Çelik 2018'de TFF 1.Lig ekibi İstanbulspor'dan, Lille'e 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuş ve iki sezon önce diğer milli yıldızlarımız Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'la beraber Fransa Ligue 1'de PSG önünde şampiyonluğa ulaşmıştı.







