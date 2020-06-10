Zekeriye Alp: Hakemlerimiz maçlara hazır

Süper Lig'in başlamasına çok az bir zaman kala MHK Başkanı Zekeriya Alp gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu ve hakemlerin yeniden başlayacak maçlara nasıl hazırlandıklarını yayıncı kuruluş beIN Sports aracalığıyla kamuoyuna aktardı.

İşte Zekeriya Alp'in açıklamaları:

"Şu ana kadar her şey olumlu gidiyor. Umarım 8 haftanın sonunda da sağlıklı bir şekilde bu pandemiyi atlatırız, hiç kimsenin zarar görmeyeceği bir lig sonu olur."

Riva kampında neler yaşandı?

"Birkaç hafta evvel TFF Başkanı Nihat Özdemir beni Riva'ya çağırdı ve ne düşündüğümü sordu. Ben de genel anlamda bir kamp yaşamamızı önermiştim. Bu önerimde hem hakemleri hem yardımcı hakemleri düşünmüştük. Maalesef Riva'daki tesislerde tüm yardımcı hakemlere de hitap edebilecek oda sayısı olmadığından dolayı, yardımcı hakemlerin kendi evlerinde bu görevi üstlenmelerini söyledik."









"Şu anda 43 üst klasman hakemimiz var. O arkadaşları kampa aldık. Artı, 9 kişilik, 2. Lig'de takip ettiğimiz, iyi hakem olabileceğine inandığımız bazı arkadaşları da davet ettik. Onları VAR'da da kullanabiliriz. Bu hafta açıkladığımız hakem listesinde, 9 arkadaşın 9'una da görev verdik. 4. hakem olarak ve AVAR olarak görev verdik. Bir başlangıç. Umarım, ileriki haftalarda ya da önümüzdeki sezon bu arkadaşlardan hem hakem hem VAR ve 4. hakem olarak istifade ederiz."

'Hakemlerimiz futbolculardan daha hazır'

"Hakemlerimize; hemen, anında, 3 gün sonra, 1 hafta sonra maçların oynanacağı şeklinde hazırlıklı olmalarını ifade ettik. Futbolcular kadar, belki daha hazır olduklarını zannediyorum."

"Statlarda her türlü tedbir alınmış vaziyette. Havaalanlarında geçişlerde, uçaklarda da belirli bir mesafede oturacaklar. Hesabımıza göre uçakla gidilmesi daha uygun olan 14 kritik maç var. 'Ben arabamla giderim.' diyen arkadaşlar var. Biz, bu şeyi onların inisiyatifine bırakıyoruz. 'İlla uçakla-arabanla gideceksin.' demiyoruz. Ama otel belli, o kesin."

"Hakemlerimiz; maçların bitiminden sonra, ilk araçla direkt olarak Riva'ya gelecekler."

'5 hakemimizde pozitif çıktı'

"Beni asıl umutlandıran konu, virüs başladığı günden bugüne kadar 5 hakemimizde pozitif çıktı. 4 tanesi hastanede yattı. Onlar iyileştiler. Bir de bir hanım kızımız aldığı ilaçlardan dolayı alerjik bir durum olmuş. Onun da durumunun iyi olduğunu zannediyorum. 7 bine yakın hakemimiz, gözlemcilerimiz, eğitimcilerimiz... 9 bin civarında bir kadroyuz biz. Bu kadar geniş bir kadroda, 4 veya 5 kişinin virüsle karşı karşıya kalması, demek oluyor ki arkadaşlarımız kendilerine verilen talimatları harfiyen yerine getirmişler."