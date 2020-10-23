Zekeriya Tutar Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası iptal edildi. Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "30 Ekim-13 Kasım 2020 tarihlerinde Ankara’da yapılması planlanan Zekeriya Tutar Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası devam eden pandemi süreci nedeniyle, tekvando camiamızdan gelen yoğun istek üzerine Yıldızlar Teknik Kurulunun vermiş olduğu karar ile iptal edilmiştir." denildi.

Açıklamada federasyona gönderilen lisansların 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olacağı belirtildi.