Süper Lig’de kötü bir sezon geçiren ve yeni sezonun kadro planlama çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Ersun Yanal’ın isteğiyle gol yollarında sürpriz bir ismi gündemine aldı. Deneyimli çalıştırıcı, Spartak Moskova’nın golcüsü Ze Luis’i istediğini Sarı-Lacivertli yönetime iletti. Yeşil Burun Adalı forvetinin, bonservis bedeli oldukça yüksek. 2021 yılına kadar Rus ekibiyle sözleşmesi bulunan golcü için 15 milyon eurodan kapı açılıyor.

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Finansal Fair Play anlaşması çerçevesinde transferde sıkıntı yaşayan Sarı-Lacivertliler bu transfer için Elmas’ın satışını bekliyor. Eljif’in satışından gelecek bonservis geliri transferde yönetimin yol haritasını belirleyecek. Yeşil Burun Adalı golcü bu sezon Spartak Moskova formasıyla 35 karşılaşmaya çıktı. 2 bin 567 dakika sahada kalan Ze Luis, takımına 14 gol, 4 asistlik katkı yaptı. Fenerbahçe’nin ezeli rakibi Galatasaray da Ze Luis’i istiyor.

VEDAT BİTTİ, KALİNİC HAZIR

F.Bahçe Luis transferinde bir sonuç alamazsa Atletico Madrid’den Nikola Kalinic’e yönelecek. Kalinic transferi bitme aşamasına geldi. Ancak bu isme Ersun Yanal sıcak bakmıyor. Kadrosuna 3 forvet takviyesi yapmayı düşünen F.Bahçe’nin golcü listesinde Rizespor forması altında harika performans sergileyen Vedat Muriç de bulunuyor. Vedat ile anlaşıldı. Bonservis konusunda Rize Başkanı Hasan Kartal ile görüşmeler yapılacak. Kısa süre içinde bu transferin sonuçlanması bekleniyor.

Kaynak: Akşam