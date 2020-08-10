Ze Luis transferinde flaş gelişme! Menajeri resmen açıkladı

Radyspor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Fouto, "Beşiktaş'ın bir ilgisi var Ze Luis'e. Ama tek ilgilenen kulüp Beşiktaş değil ve Avrupa'nın başka takımları da oyuncuyla ilgileniyor. Asya'dan da teklifler var" dedi.

"Ze Luis, Porto'da devam etmek istiyor"

Ze Luis'in önceliğinin Porto'da devam etmek olduğunu belirten Fouto, "Beşiktaş'ın oyuncuya ilgisi var bu kesin, değerli bir oyuncu. Porto takımında çok maç oynadı ve çok da gol attı. Uzun vadeli bir sözleşmesi var. Geçen sene Spartak Moskova'dan büyük paralar karşılığında transfer oldu. Elbette, Ze Luis'i transfer etmek istiyorlar ama oyuncunun önceliği Porto ile devam etmek. Sözleşmesini tamamlamak istiyor. Ama Porto yönetimi devam etmek istemezse biz de teklifleri değerlendiririz" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş'ta bir yetkili ile görüştüm"

Beşiktaşlı bir yönetici ile görüştüklerini kaydeden Fouto, "Beşiktaş'ta bir yetkili ile görüştüm ama transfer müzakereden öteye geçmedi. Oyuncu ilk planda Porto'da devam etmek istiyor. Beşiktaş koşullarını sordu ve somut bir şey yok" açıklamasını yaptı.

"Galatasaray, Ze Luis'i transfer etmek istemişti"

"Galatasaray, Ze Luis'i transfer etmek istemişti"Spartak Moskova'da forma giyerken Galatasaray'ın Ze Luis'i transfer etmek istediğini söyleyen Fouto, "Ben avukatıyım, bu bilgi doğrudur. Spartak Moskova'da forma giyerken oyuncuyu Galatasaray transfer etmek istemişti ama bu transfer gerçekleşmemişti. Daha sonra Porto'ya transfer oldu. Ben diğer takımlarla doğrudan bir görüşme yapmadım. Beşiktaş ile de sadece konuştuk. Sonuç olarak oyuncu Porto'da mutlu ve ayrılmak istemiyor" diyerek sözlerini tamamladı. (Ajansspor)



