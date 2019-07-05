Ze Luis transferi resmen açıklandı!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemini uzun bir süre boyunca meşgul eden Spartak Moskova'nın golcü futbolcusu Ze Luis'in yeni takımı resmen belli oldu. Porto, resmi internet sitesi aracılığıyla 28 yaşındaki Yeşil Burun Adalı santrforla 2023 yılına dek sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bonservisine 8,5 milyon euro ödendiği öğrenilen yıldız isim, birkaç gün önce Spartak Moskova taraftarları kaleme aldığı veda yazısında Porto'ya transfer olacağını söylemişti. Ze Luis, geçtiğimiz sezon forma şansı bulduğu çıktığı 36 maçta fileleri 14 kez havalandırırken 4 de asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler