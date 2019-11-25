Obezitenin ve yol açtığı sorunların dünya çapında yayılması ile birlikte zayıflamak istiyorum diyenlerin sayısı da artış göstermiştir. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde ortaya çıkan aşırı kilolar sadece estetik açıdan değil sağlık açısından da büyük riskler oluşturmaktadır.

Yaşam kalitesini aşağıya çeken fazla kilolar, aynı zamanda kalp- damar hastalıkları, uyku apnesi ve diyabet gibi son derece tehlikeli hastalıklara da davetiye çıkarıyor. Bu hastalıklardan uzak durmak ve sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralamak için hızlı zayıflatan besinler başta olmak üzere dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar bulunuyor.

Zayıflamak İsteyenlere Tavsiyeler

1- Uyku saatlerine azami oranda dikkat: Zayıflamak, sadece beslenme şeklini değiştirmekle mümkün değildir. Bunun dışında en az beslenme kadar önemli olan uyku düzenine dikkat edilmelidir. Uyku düzenine dair ikazlar zayıflamak isteyenlere tavsiyeler başlığı altında önemli bir yere sahip. Bilimsel olarak ispatlandığı üzere gecenin belli başlı saatlerinde uykuda olmak kilo dengesini büyük oranda sağlıyor. Geceleri 23.00 ile 04.00 arasında uykuda olmak vücudun tam anlamıyla dinlenmesini sağlıyor. Bu sayede güne daha enerjik başlayan kişiler çok daha hareketli bir yaşam için gerekli enerjiyi kendilerinde bulabiliyor.

2- Televizyonun karşısında uyumamaya özen gösterilmeli: Uykunun saati ve düzeni kadar konumu da önemli. Televizyonun karşısında uyumak, beynin uykuda dahi aktif olarak çalışmasına neden oluyor. Bu da 8 saat uyunsa dahi kişilerin yorgun uyanmasına sebep olmaktadır. Bunun için kişiler kendi yataklarında ve mümkün mertebe sessiz bir ortamda uyumalıdır.

3- Günde en az yarım saat yürüyüş: Kısa mesafelerde araba ve otobüs yerine yürüyüş yapılmalıdır. Spor salonunda koşu bantlarında ise hafif tempoyla koşulabilir. Yürümek her açıdan faydalı olduğu gibi hızlı ve sağlıklı bir şekilde zayıflamak için idealdir.

4- Şekersiz kahve tüketimine ağırlık verilmeli: Çay yerine kahve tercih edilmelidir. Hem çözünebilir kahvelerde hem Türk kahvesinde şeker ve süt gibi tatlandırıcılar kullanmamaya özen gösterilmeli. Özellikle egzersizlere başlamadan önce bir fincan şekersiz kahve içmek yağ yakım hızını yarı yarıya hızlandırıyor.

5- Su: Gün içinde bol bol su tüketilmeli. Hem böbreklerin çok daha sağlıklı çalışması hem de vücudun içerisinde ödem oluşmaması için günde en az 3 litre su tüketilmesi öneriliyor. Ödem riski taşıyan kişilerde bu rakam 4 litreye kadar ulaşabilir. Bilindiği üzere ödem, ideal kilo seviyesinde olan kişilerde dahi şişkinlik oluşturmakta ve olduğundan daha kilolu görünmesine yol açmaktadır. Bunun önüne geçmek için su ihtiyacı kola ve benzeri içecekler yerine direkt olarak su ile karşılanmalıdır.

6- Şekerli yiyecekler yerine bitter: Bitter zayıflatan besin kategorisinde yer alan tek çikolatadır. Hem zayıflamak hem de tatlı ihtiyacını karşılamak için idealdir. İçerisinde şekerden çok kakao barındırdığı için bağışıklık sistemini de güçlendirir. Özellikle şekersiz içilen kahvelerin yanında bir parça bitter tüketilebilir.

Hızlı Zayıflatan Besinlere Örnekler

1- Yulaf: Başta Dukan diyeti olmak üzere birçok farklı ekole sahip diyette yer alan yulaf tavsiye edilen ilk yiyecektir. Karbonhidratlar kendi içerisinde sağlıklı ve sağlıksız olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Özellikle kahvaltılarda tüketilecek olan yulaf, sıhhatli bir karbonhidrat türü olup hızlı kilo vermenin yolunu açıyor.

2- Avokado: Diğer meyvelerin aksine fruktoz oranı son derece düşük olup çok fazla miktarda su barındıran avokado bir diğer seçenek olarak değerlendirilebilir. Son yılların en gözde meyvesi olan avokado tam bir protein deposu olduğu için de tercih sebebidir.

3- Elma: Öğün aralarında az miktarda kuru yemiş tüketilebileceği gibi tokluk hissi vermesi bakımından elma da tercih edilebilir. Özellikle yeşil elma hem hızlı hem de sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenlerin gün içinde yemesi gereken bir meyvedir.



