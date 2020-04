Zatürre, teşhisi akabinde hemen tedavi edilmesi gereken hastalıklar arasındadır. Geç tedavisine başlanması hastanın aleyhine bir durum teşkil eder. Çünkü hızlı ilerleyebilen bir yapıya sahip, sinsi bir hastalıktır.

Zatürre belirtileri nelerdir?

Zatürre hastalığı, 65 yaş üstü yaşlı kişiler ve çocuklar için son derece tehlikeli olabilen bir hastalıktır. Tıbbi adı ile pnömoni olarak bilinen zatürre, akciğerin dokusundaki iltihaplanmadır. Virüs, mantar ve bakteri gibi türlü mikroorganizmalara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Böbrek, şeker, akciğer hastalığı ya da kalp gibi rahatsızlıkları bulunanlarda, bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç kullanımı ya da hastalığın bulunması durumlarında daha sıklıkla görülmektedir.

Zatürrenin başlıca belirtileri; ateş, balgam çıkarma, öksürük ve göğüs ağrısıdır. Bu belirtiler, en sıklıkla karşılaşılan belirtiler arasındadır. Bu belirtiler dışında bilinç kaybı, nefes darlığı, bulantı-kusma, sık nefes alıp verme, halsizlik ve kas-eklem ağrıları gibi bulgularda görülmektedir. Ağır zatürre durumu olan hastalarda deri ve mukozanın mavi renk alması, tansiyon düşüklüğü, ciddi nefes darlığı ve bilinç bulanıklığı görülebilmektedir.

Zatürrenin tedavisi nasıl olur?

Zatürre tedavisinde; antibiyotikler, istirahat, bol sıvı alımı, ağrı kesiciler ve ateş düşürücüler gibi tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Hastaneye yatması gerekli olan hastalarda ise daha başka tedavi süreçleri gerekebilmektedir.

Çok ağır derecede zatürre hallerinde yoğun bakımda yatma ve solunum desteği uygulanması zorunluluğu doğabilmektedir. Zatürreye sebep olan mikrobun tanısı çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Zatürre tanısı konulduktan sonra en kısa sürede antibiyotik tedavisinin başlanması önemlidir.

Antibiyotik tedaviye; hastaların kronik hastalıkları, hastaların yaşları, zatürrenin şiddeti gibi hususlar dikkate alınarak başlanmaktadır. Balgam içinde mikropların görülmesi ile hangi antibiyotikle tedavi edilmesi gerekeceğine dair bilgiler yaklaşık 72 saat içinde sonuçlandırılmaktadır. Elde edilen sonuçlar ışığında antibiyotik tedavisi yeniden düzenlenebilir.

Hastanın yaşı, zatürrenin şiddeti ve hastanın sahip olduğu hastalıklara bağlı olarak ayakta veya yatarak tedavi süreci başlatılmaktadır.

Tedavinin süresi, hastalığın başlangıçtaki şiddetine, eşlik eden bir hastalığın olup olmadığına ve hastalıktan sorumlu olan mikrobun türüne ve hastanın kişisel yanıtına göre farklılık gösterir. Çoğunlukla, uzman doktorunda görüşü doğrultusunda ateş düşmesini takiben 5-7 gün daha antibiyotiğe devam edilmektedir.

Zatürrenin bitkisel tedavisi var mı?

Bitkisel tedavi, zatürrenin tedavi sürecine destek olmaktadır. Zatürre, genel olarak bitkisel tedaviye cevap vermektedir. Bazı bitkiler, zatürre ve benzeri üst solunum yollarına ilişkin hastalıkların tedavisinde faydalı etkiler göstermektedir. Bu bitkilerden bazıları; karabaş otu, yaban kekiği, kestane balı, çuha çiçeği, incir, hatmi çiçeği, zeytinyağı, limon, sirke, tarçın olarak sayılabilir. Bu bitkilerden hazırlanan bazı kürlerde uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Zatürre bulaşıcı bir hastalık mıdır?

Zatürre hastalığının bulaşıcı olup olmadığı yaygın olarak merak edilen konular arasındadır. Zatürre, büyük ölçüde bulaşıcı değildir. Sadece bir mikrobun oluşturduğu zatürre bulaşıcı olabilmektedir. En çok zatürreye neden olan mikrop pnömokoklar olarak bilinmektedir.

Zatürre aşısını kimler yaptırmalıdır?

Pnömokoklara karşı yapılan pnömokok aşısı yani zatürre aşısını yaptırması önerilenler ;

Gripte zatürreye zemin hazırlaması bakımında tehlikeli olmaktadır. Her yıl en fazla gribe neden olan mikropların belirlenmesi ile her yıl yeni aşı hazırlanmaktadır. Grip aşısının her yıl tekrarlanmalıdır. Aşı, eylül, ekim, kasım da yapılabilir. 65 yaş ve üzeri kişiler, kronik hastalık (FEV1 %40 olan KOAH’lılar ve bronşektazi, pnömonektomi, böbrek, karaciğer ve şeker hastalığı olanlar, kronik alkolizm, dalak disfonksiyonu veya dalağı alınmış olan kişiler zatürre aşısı yaptırmalıdır.

Ayrıca bağışıklık yetmezliği ve bağışıklık sistemini baskılayan tedavi kullanımı, beyin omurilik sıvısı kaçağı olan kişiler, pnömokok hastalığı ya da komplikasyon riskinin artmış olduğu koşullarda yaşayanlara da zatürre aşısı yaptırmaları önerilmektedir. Zatürre aşısı, koldan kas içine yapılmaktadır.

Ciddi yan etkiler pek görülmez. Güvenilir bir aşı türüdür. Yaşam süresince bir veya iki kez yapılması çoğu kez yeterli olmaktadır.

Zatürreden korunma yolları nelerdir?

Zatürreden korumak için; dengeli beslenme, hijyenik önlemler alma, sigara ve alkol tüketimine son verilmesi veya kontrol altına alınması, altta yatan kronik hastalıkların teşhis, tedavi ve kontrolünün sağlanması, pnömokok ve yıllık grip aşılarının yapılması gerekir. Bu korunma yollarının uygulanması ile zatürre görülme sıklığı ve ölüm oranları azaltılmaktadır.