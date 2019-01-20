Zargo Toure: Taraftarlarımız bizi çok iyi destekledi

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın en önemli maçında Trabzonspor Medical Park Stadyumu'nda Başakşehir'i ağırladı. Mücadele düzeyi oldukça yüksek olan ve sert geçen mücadeleyi kazanan taraf Başakşehir oldu. Abdullah Avcı'nın öğrencileri maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini perçinledi.

Alınan bu sonuçla Başakşehir puanını 38'e yükseltti ve haftayı lider olarak kapattı. Trabzonspor ise güçlü rakibi karşısında kalesini gole kapatamayınca sahadan mağlubiyetle ayrılmak zorunda kaldı. Bordo Mavili ekip bu skor neticesinde 29 puanda kaldı.

Mücadelenin ardından Trabzonspor'un savunmacısı Zargo Toure yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Toure'nin maç sonu açıklamaları:

"Sakatlığım geride kaldı. Hem Trabzonspor hem de Başakşehir adına güzel bir maç oldu. Takım arkadaşlarımı verdikleri mücadeleden dolayı, bu savaştan dolayı kutlamak istiyorum."

"Taraftarlarımız bizi çok iyi destekledi. Her zaman yanımızda olduklarını gösterdiler. Bizim için ellerinden geleni yaptılar ama maalesef iyi bir sonuç alamadık."

"Hüseyin Türkmen iyi bir oyuncu. Genç arkadaşlarımıza sahaya çıktıklarında destek veriyorum, onlarla konuşuyorum. Hepsi iyi yerlere gelecekler."