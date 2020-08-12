Zarar miktarı 478 milyon TL

Siyah-Beyazlılar, kulübün mali durumuyla ilgili olarak önceki gece KAP’a bilgilendirme yaptı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen ve 31 Mayıs 2019- 31 Mayıs 2020 dönemini kapsayan yıllık finansal tabloya göre şirketin bir önceki döneme göre zararı 306 milyon liradan 478 milyon liraya çıktı. Zarar 172 milyon lira artış kaydetti. Şirketin borcu ise 736 milyon lira artarak, 1 milyar 966 milyon liradan 2 milyar 702 milyon liraya yükseldi.