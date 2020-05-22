Zap Nehri’nde rafting heyecanı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 24 sporcunun katılımıyla Zap Nehri'nde rafting etkinliği düzenlendi. Depin mevkiinde rafting botlarını suya indiren sporculara etkinlik boyunca uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Zap Nehri’nde "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" pankartı açan raftingciler, 1 kilometrelik parkuru başarıyla tamamladı.

Yapılan etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı kapsamından Hakkari’de birçok sportif faaliyetleri online olarak yaptıklarını söyledi. Hakkari merkeze 7 kilometre mesafede bulunan Zap Nehri’nde de 6 bot ve 24 sporcu ile sosyal mesafeye dikkat ederek rafting faaliyetini gerçekleştirdiklerini aktaran Yıldırım, ''Gayet güzel bir faaliyet çıktı. Sporcular son derece keyif aldılar. Buradaki amacımız her ne kadar korona virüsü salgınından kaynaklı alana çıkmazsak da bir nebzede olsa rafting sporu ile sporcularımızı buluşturup sahada 19 Mayıs coşkusunu gençlerimize yaşattırmak istedik” diye konuştu.

İHA