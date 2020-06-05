BU sezon sadece Serdar Aziz'in performansından memnun kalan sarı-lacivertliler, Isla ve Hasan Ali'nin yanı sıra kiralık gittiği Düsseldorf'tan dönecek olan Mathias Zanka ile de gelecek sezon devam etmeyi düşünmüyor.

Sabah'ın haberine göre; F.Bahçe, Danimarkalı stoperden takım bulmasını istedi. İki sol bek, 1 sağ bek ve en az 1 stoper alacak olan Kanarya, Falette konusunda ise Frankfurt ile yapılacak görüşmeler sonrasında karar verecek