Fenerbahçe'den devre arasında Fortuna Düsseldorf takımına kiralık olarak transfer olan savunma oyuncusu Zanka, Bundesliga ekibinde istediği performansı göstermedi. Danimarkalı oyuncu son olarak Bayern Münih maçında kendi kalesine bir gol atarken takımı farklı kaybetti.

20.hafta 1.02.2020 Eintracht Frankfurt 1-1 (oynamadı)

21.hafta 8.02.2020 Wolfsburg 1-1 50'

22.hafta 15.02.2020 Borussia Mönchengladbach 1-4 90'

23.hafta 22.02.2020 Freiburg 0-2 13'

24.hafta 28.02.2020 Hertha Berlin 3-3 21'

25.hafta 8.03.2020 Mainz 1-1 (oynamadı)

26.hafta 16.05.2020 Paderborn 0-0 (oynamadı)

27.hafta 24.05.2020 Köln 2-2 90'

28.hafta 27.05.2020 Schalke 2-1 (oynamadı)