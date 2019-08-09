Sarı-Lacivertliler’de takımın en sorunlu bölgesi olan savunmaya ilk takviye geldi. Mathias ‘Zanka’ Jorgensen’i taşıyan uçak dün sabaha karşı İstanbul’a iniş yaptı. Danimarkalı futbolcuyu yönetici Selahattin Baki ile sportif direktör Damien Comolli karşıladı. Zanka’ya kız arkadaşı Nanna Marie Linding de eşlik etti. Fenerbahçe, 29 yaşındaki savunmacıyı sağlık kontrollerinden geçirdikten sonra 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Zanka’ya senelik 1.8 milyon Euro maaş verileceği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler’den bonservisle ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak İngiliz basını, Huddersfield’ın bu satıştan 3 milyon Euro gelir elde edeceğini öne sürdü.

'Zanka'nın hikayesi

Mathias Jorgensen, lakabı olan Zanka’yı kullanıyor. Bu takma adı ona, genç takımda oynadığı dönemde antrenörü olan Johan Lange verdi. Lange, Jorgensen’in 1993 yapımı Cool Runings filminde aktör Douglas Bourne’ın canlandırdığı ‘Sanka Coffie’ karakterine benzettiği için öğrencisini bu isimle çağırmaya başladı. Başarılı çalıştırıcı Kopenhag’a imza attığında, formasında babasının soyadı olan Jattah-Njie ile annesinin soyadı olan Jorgensen’i yazdırma konusunda kararsız kaldı. Dönemin sportif direktörünün önerisiyle Zanka’da karar kılındı.

Exeminerlive.co.uk sitesinin yazarı Steven Chicken, Zanka’yı yorumladı:

‘Fener taraftarı çok sevecek'

“Zanka, gününde olduğunda müthiş bir savunma oyuncusu. Sahada soğukkanlı ve kendine güveni yüksek bir şekilde bulunuyor. Bazen fazla güven, hata yapmasına neden oluyor. Sert bir savunmacı. Defansif özelliklerinin yanı sıra, duran toplarda da çok önemli bir gol silahı. Huddersfield’da geçtiğimiz sezon takımın genel performansıyla orantılı olarak pek iyi değildi. En iyi dönemini Kopenhag’da yaşadı. Ayrıca Danimarka Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda da başarılı bir dönem geçirdi. Kopenhag’dayken ezeli rakip Brondby taraftarlarının en nefret ettiği oyuncuydu. Kendi kulübünün taraftarları tarafından ise çok sevilir. Fenerbahçe’deyken de aynı durum yaşanabilir. Bu transferin, tüm taraflar için çok iyi bir anlaşma oldu.”