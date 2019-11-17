Zanka ve Ferdi Kadıoğlu milli takımda coştu

Zanka, Danimarka A Milli Takımı’nın Cebelitarık’ı 6-0 yendiği karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken, hatasızdı.
Hollanda Ümit Milli Takımı’nda yer alan Ferdi de, 6-0 kazandıkları Cebelitarık karşılaşmasında 2 asist yaptı. Ferdi Kadıoğlu performansıyla, 8.6 reyting puanı aldı.
Fenerbahçe’nin diğer millilerinden Sloven Zajc, Avusturya’ya 1-0 kaybettikleri maçta 29 dakika sahada kaldı.
Dirar, 0-0 biten Fas-Moritanya mücadelesinde yedek beklerken, Isla’lı Şili’nin Bolivya ile oynaması gereken karşılaşma, ertelendi.