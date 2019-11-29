Zanka: Oraya 3 puan almak için gideceğiz

Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunmacısı Zanka, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda yapacakları maçta sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi. Danimarkalı stoper, Göztepe maçının zorlu geçeceğini söyleyerek, “Ancak oraya 3 puan almak için gideceğiz. Deplasman galibiyetlerinin çok büyük önemi var” dedi.

Başarılı oyuncu kendisiyle ilgili olarak ise, “Bazen iyiyim, bazen alt seviyedeyim. Milli maç sonraları geri dönmek sıkıntılı oldu. Yine de her zaman çok çalışıp daha güçlü olup performansımı yükseltmeye çalışacağım. Fenerbahçe için buradayım ve takımın iyiliği için kendimi her zaman daha iyiye doğru yönelteceğim” ifadelerini kullandı.