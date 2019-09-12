Zanka: Mirası sürdürmek istiyorum

Fenerbahçe tarihinde daha önce Danimarkalı olarak Henrik Nielsen, Brian Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh ve Simon Kjaer gibi yıldızlar forma giydi. Yaz transfer döneminde ise Huddersfield’tan transfer edilen stoper Zanka, bu alanda 6. isim oldu.

Sarı-Lacivertli forma altında hedeflerini anlatan Zanka, “Danimarkalılar’ın, Fenerbahçe’deki mirasını sürdürmek istiyorum” dedi ve ekledi: “Buraya gelirken eski Fenerbahçeliler Kjaer ve Brian Nielsen ile konuştum. Onlar benim karar vermemi kolaylaştırdı.” ‘Kız arkadaşım etkilendi’ “Fenerbahçe’ye şampiyonluk hedefleyen büyük bir takımda oynamak için geldim. Türk taraftarlarının ne kadar tutkulu olduğunu zaten biliyordum. PSV’de oynarken Kadıköy’de yaptığımız maçta stadyumda çok ses vardı. Aynı şekilde Gazişehir maçında kız arkadaşım da atmosferden çok etkilendi.”