Fenerbahçe’nin bir süredir transfer için görüştüğü Danimarkalı stoper Zanka İstanbul’a geldi. Sabaha karşı 04.30’da İstanbul’a iniş yapan Danimarkalı futbolcuyu Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki karşıladı. Peki, Zanka kimdir, kaç yaşında? İşte Zanka hakkında bilinmeyenler ve detaylar...

Zanka kimdir?

Zanka 23 Nisan 1990 yılında Kopenhag’da dünyaya geldi. Gambiya asıllı Danimarkalı oyuncu defans mevkiinde top koşturuyor. Kariyerine ülkesinin B93 takımında başladı. 2007 yılında Kopenhag’a transfer olan Zanka, 2012’de ise PSV’ye geçti.

2014’te tekrar Kopenhag’ın yolunu tutan oyuncu son olarak İngiliz ekibi Huddersfield ile anlaşma sağlamıştı. Geçtiğimiz sezonda 25 karşılaşmada forma giyen Mathias Zanka 3 gol ve 1 asist istatistiğine sahip.

1,89’luk oyuncunun takımıyla 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

3.5 milyon Euro kazanacak!

Mathisan ‘Zanka’ Jorgensen ile daha önce her konuda anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertliler, sonunda Huddersfield’ı da ikna etti. Kanarya, Danimarkalı savunmacı için İngiliz ekibine 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Zanka, takımının yaptığı son antrenmana da katılmadı.