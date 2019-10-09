Zanka: Kaptanımız Emre şampiyon yapar

Fenerbahçe'nin yeni transferi Zanka, Danimarka Milli Takım kampında Anadolu Ajansı'na röportaj verdi:

“Fenerbahçe’ye gelmeden önce Türk futbolu ve Türkiye hakkında fazla bilgim yoktu. Danimarka Ümit Milli Takımı ve PSV’yle Türkiye’de maça çıkmıştım. Teklif gelince vatandaşım Simon Kjaer ve eski takım arkadaşım Atiba ile görüştüm. Bana Türk futbolu ve İstanbul ile ilgili her türlü bilgiyi verdiler. Beni nelerin beklediğini anlattılar. Ancak Türkiye’yi keşfetmek için bizzat burada yaşamak gerekiyor.”

‘Kulübün anlayışına uyuyorum’

“Fenerbahçe’de forma giymekten çok mutluyum. Kulübün anlayış sistemine uyduğumu düşünüyorum ve kültürünü öğrenmeye çalışıyorum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynamayı her zaman hayal ediyordum. Kariyerimde başka büyük takımlarda ve büyük liglerde de oynadım ama Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte daha önce hiç oynamadım. Taraftarın takıma yönelik tutkusunu ve aşkını yakından hissediyorsunuz. İstenilen sonuçları alamazsak taraftarların hayal kırıklığını, iyi sonuçlar aldığımızda ise taraftarın sevincini görebiliyorum.”

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‘Çok iyi bir takım kurduk’

“Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Çok iyi bir kaptanımız var, Emre Belözoğlu. Şampiyonluk için ne gerektiğini biliyor ve büyük bir tutkuyla futbol oynuyor. Kulübe çok büyük saygısı var ve sahipleniyor. Onun bizi doğru adımlarla şampiyonluğa ulaştıracağından eminim. Çok iyi bir takım kurduk. Ancak yeni bir ekibiz ve daha iyi olmamız gerek. Sezon ilerledikçe daha iyi olacağız. Fenerbahçe’de olduğumuzun ve burada başarılı olmak için neyin gerektiğinin bilincindeyiz. Bu doğrultuda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.”

“Bence Galatasaray maçı, eşsiz bir derbi ve bunu sahada yaşayabilmek harika. Kadıköy’de oynayacağımız rövanş maçını şimdiden heyecanla bekliyorum.”

“İstanbul’u çok seviyorum. Daha önce böyle büyük bir şehirde yaşamamıştım. Burada olmaktan zevk alıyorum. Burayı daha fazla keşfetmek için sabırsızlanıyorum.”

“Bu şehirde güzel birçok kültür var. Örneğin çay kültürü. Çayı çok seviyorum. Mantıyı da... Kulüpte birkaç defa yedim. Kulüp aşçımız bana nasıl yapıldığını gösterdi. Tadına bayıldım.”

“Sanırım, kız arkadaşım (Nanna Ottosen) İstanbul’u benden daha çok seviyor ve gezme fırsatı buluyor. Tarihi yapıları ve kültür hazinesi ile onun için bulunmaz bir şehir.”

“İstanbul her zaman canlı ve ilham verici. Genel olarak Türk halkı kibar, nazik, yardımsever ve güler yüzlü. Bu çok hoş. Ankaragücü’ne gol atıp Galatasaray’a karşı oynayınca sokakta daha fazla tanınır oldum.”



