Zanka için büyük kulüp zamanı

Sarı-lacivertlilerin savunmadaki ilk hamlesi olan 29 yaşındaki defans oyuncusunun kariyerinde beyaz bir sayfa açmak istediğini kaydeden Danimarkalı gazeteci, “İyi bir transfer oldu. Zanka, büyük bir ligde kendini denedi. Şimdi ise büyük bir kulüpte oynama zamanı” dedi.

Fenerbahçe’de defans hattındaki sıkıntılarını gidermek adına ilk hamlesini Zanka ile yaptı. Esas ismi Mathias Jorgensen olan 29 yaşındaki defans, sarı-lacivertli kulüple anlaşarak İstanbul’a geldi.

Danimarkalı stoperle ilgili tüm detayları Danimarka’da yayın yapan B.T’nin futbol yorumcusu Soren Hanghoj Kristensen, değerlendirdi. Zanka’nın kariyerinde yeni ve beyaz bir sayfa açıp, şampiyonluklar kazanmak istediğini aktaran Soren Hanghoj Kristensen, şu ifadeleri kullandı:

“Hem Fenerbahçe hem de Zanka için iyi bir transfer oldu. Zanka, şu an 29 yaşında ve kariyerinde Premier Lig gibi büyük bir ligde oynadı. Ancak şimdi büyük bir kulüpte oynama zamanı. Zanka, Türk futbolundaki meşhurlaşan baskı, taraftar ve motivasyon konularının üstesinden gelebilir. Baskı ve motivasyon konularında muhtemelen en iyi isimlerden biridir.

Biraz savunmada riskli oyunu vardı, bu bazen sorun olur. Ama şimdi daha tecrübeli, daha zeki ve daha olgunlaştı. Bana göre, Zanka, büyük bir takımda oynayabilecek potansiyele ve yeteneğe sahip. Eğer bu hataya yatkın oyununu dengelerse, daha rahat oynar.

Saha dışında da birçok konuda görüş belirtmeyi sever. Örneğin, politik konular gibi sosyal konularda hep bir görüşü vardır. Asla kimseden çekinmez ve kendini geri planda tutmaz. Gözler önünde olmayı sever. Bazen ama işte bu sorun olup, insanları bölebiliyor. Kimileri Zanka için fanatik olur, kimileri destek vermez. Liderlik özellikleri vardı. Kopenhag’da oynarken takımın kaptanıydı ve kariyerinde en çok forma giydiği takımdı. Kopenhag için bir semboldür. Derbileri çok sever ve kendini öne çıkarmaktan korkmaz. Örneğin Kopenhag-Brondby derbilerinde rakip taraftarları zorlamaktan çekinmezdi. Bana göre Fenerbahçe taraftarları, Zanka’nın kişiliğinden ve derbilerdeki bu tavırlardan çok etkilenecek.”

‘Taze bir başlangıç’

İngiltere’de yayın yapan Examinerlive’in Huddersfield muhabiri Steven Chicken, Milliyet için Zanka lakaplı Mathias Jorgensen’i yorumladı. İngiliz gazeteci şu değerlendirmeleri yaptı:

“İngiltere’ye geldiğinde topla oynarken çok klastı. Asla topu kullanmaktan, oyuna sokmaktan çekinmezdi. İyi bir pasör özelliği vardı. Hava toplarında da iyiydi. Ancak 2018 Dünya Kupası’ndan sonra daha farklı bir görüntüdeydi. Sanki en basit yaptığı işleri bile unutmuştu. Bunda tabii takımının içinde bulunduğu durum da önemli. Bana göre hem Fenerbahçe hem de Zanka için iyi bir transfer olacak. Kendisini uluslararası arenada kanıtlamış bir oyuncu. Zanka için taze bir başlangıç olacak ve bu açıdan iyi olacak.”

Nielsen’in katkısı

Zanka’nın transferinde sürpriz bir isim öne çıkıyor. Danimarkalı yıldızın menajeri olmayan ancak aynı şirketin bir parçası olan Brian Nielsen’in, anlaşmanın arkasındaki isim olduğu aktarıldı. Danimarkalı eski milli futbolcu, 1993-95 döneminde Fenerbahçe formasını giymişti.

Mads Glenn Wehlast: Doğal bir lider

Danimarka’nın en büyük gazetelerinden Ekstra Bladet’in spor yazarı Mads Glenn Wehlast da, Zanka’yı yazdı. Ünlü spor muhabiri, ilginç bir transferin gerçekleşeceğini belirterek şu yorumları yaptı: “Zanka, Fenerbahçe için ilginç bir transfer olacak. Tam bir lider olarak kendini geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda sorumluluk alarak arkadaşlarını yöneten biri oldu. Oyuncu olarak düzeyini belirgin bir şekilde yükseltirken, istikrarlı bir futbolcu olduğunu da performansıyla gösterdi. Maç kondüsiyonu eksik ve Mart 2019’dan beri Huddersfield’ta oynamadı. Fakat buna karşın kötü bir futbolcu konumuna da düşmedi. Takımda yer almamasının nedeni kendisini kulübe getiren teknik direktör David Wagner’in işine son verilmiş olması. İtalya’nın Sampdoria takımından Fransa’nın Lyon kulübüne 225 milyon kron(190 milyon TL) gibi Danimarka’nın en pahalı transferi olan Joachim Andersen’e rağmen, Danimarka Milli Takımı’nda Zanka’nın, Simon Kjaer’in vazgeçilmez partneri olacağı kesin. İkisi gayet uyumlu olduklarını zaten gösterdiler.”

(Milliyet)