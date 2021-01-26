Devre arası transfer döneminde Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru transferi sonrası rotasını Mısır'a çeviren Galatasaray, Mostafa Mohamed için kulübü Zamalek ile her konuda anlaştı. Sarı Kırmızılı ekip ile Mısır kulübü Zamalek'in yöneticileri arasında bugün video konferans aracılığıyla bir oturum gerçekleşti.

Mısır basınından El Watan'ın haberine göre kulüplerin ödeme noktasında anlaştığını ve Mohamed'in kısa bir süre sonra Türkiye'ye gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtti.

Saint-Etienne'nin teklifi geri çevrildi

Haberde Fransa Ligi takımlarından Saint-Etienne'in de genç golcüyü transfer etmek için Mısır kulübü ile görüştüğünü ancak Sarı Kırmızılı ekibin, bu görüşmede daha güçlü olduğunu ifade etti.

Afrika Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı

Öte yandan Zamalek Kulübü, Galatasaray'a transferi an meselesi olan 23 yaşındaki golcü oyuncu Mostafa Mohamed'i Afrika Şampiyonlar Ligi kadrosuna almadı.(Ajansspor)







