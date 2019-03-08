Turkish Airlines EuroLeague'in 25. maç döneminde Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas, İspanyol ekibi Herbalife Gran Canaria'yı konuk etti.
İlk çeyrekte 25-10'luk üstünlükle farkı yakalayan Zalgiris, devreyi de 46-27 önde tamamladı.
Üçüncü çeyreği de 77-45 önde geçen ev sahibi ekip, karşılaşmadan da 98-64'lük skorla galip ayrıldı.
Play-Off yarışını sürdüren Zalgiris, 25. maçında 10 galibiyetini elde ederken Gran Canaria ise 19. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Zalgiris'te Edgaras Ulanovas 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Thomas Walkup 12, Deon Thompson 11 sayıyla oynadı.
Gran Canaria'da Marcus Eriksson 13 sayıyla takımının en skoreri olurken Jacob Wiley de 10 sayı üretti.