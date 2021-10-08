Turkish Airlines EuroLeague'de sezonu LDLC ASVEL ve Zenit St Petersburg yenilgileriyle açan Zalgiris Kaunas'ta koç Martin Schiller ile yollar ayrıldı. Schiller'in yerine daha önce ülkemizde de çalışan Jure Zdovc getirildi.

Zalgiris'te direktör Paulius Motiejunas; ayrılığa ilişkin açıklamalarda bulunurken, "Takımın beklenen seviyede oynamadığı ortada. Herkesin sorumluluk alma gerekliğini birkaç gün önce aktarmıştık. Ne yazık ki değerli zamanı boşa harcayamazdık ve hızlı bir karar vermek durumunda kaldık. Bu karar, Schiller'in değerli katkılarını yok saydığımız anlamına gelmez. 15 ay boyunca işbirliğimizden çok olumlu sonuçlar aldık. Çalışması ve özvesiris için Koç Schiller'e teşekkür etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Schiller'in yerine göreve getirilen Jure Zdovc, son olarak Fransız ekibi Levallos Metropolitans'ı çalıştırıyordu. Öncesinde ise 2013-15 yılları arasında ülkemizde Gaziantep'te görev yapmıştı.



