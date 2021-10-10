Turkish Airlines EuroLeague'e 2'de 0 ile başladıktan sonra koç değişikliğine giden Zalgiris Kaunas, kadrosundaki önemli isimlerden Joffrey Lauvergne'in de sakatlığıyla sarsıldı. Zenit St Petersburg ile oynanan son karşılaşmada sakatlanan eski Fenerbahçeli Lauvergne'in uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Üçüncü çeyreğin başında rakibiyle çarpışarak yere düşen Lauvergne'in omzunda ciddi bir yaralanma olduğu ve 4-6 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

Zalgiris Kaunas, Fransız oyuncunun yerine bir uzun takviyesi gerçekleştirmek adına arayışlara başlandığını açıkladı.