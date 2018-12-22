Turkish Airlines EuroLeague'in 14. maç döneminde Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas, İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv'i konuk etti.

İkinci çeyrekte yakaladığı skor üstünlüğünü maç sonuna kadar korumayı başaran Zalgiris, rakibi Maccabi Tel Aviv'i 80-73 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla ev sahibi ekip, son 5 maçtaki 4. galibiyetini alırken toplamda da 7. galibiyetini elde etti.

Koç değişimiyle Sfairopoulos'u başa getirdikten sonra çıkışa geçen Maccabi Tel Aviv ise Zalgiris maçına kadar oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet almayı başarmıştı. Bu mağlubiyetle birlikte konuk ekip, toplamdaki 10. yenilgisini yaşamış oldu.

Zalgiris'te Arturas Milaknis 16 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Brandon Davies 13, Aaron White 12 sayıyla oynadı.

Maccabi'de Scottie Wilbekin 20 sayıyla maçın en skoreri olurken Johnny O'Bryant 18, Michael Roll 12 sayı üretti.