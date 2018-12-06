Turkish Airlines EuroLeague'in 11. maç döneminde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, Yunanistan temsilcisi Olympiacos'u konuk etti.
Maça etkili başlayan Olympiacos; ilk çeyreği 19-29, ilk yarıyı da 40-48 önde tamamladı.
Üçüncü çeyrekte seyircisinin desteğiyle 20-11'lik skor yakalayan ev sahibi, son çeyreğe girerken 60-59'luk üstünlüğü yakaladı.
Son çeyrekte de üstünlüğünü korumayı başaran ev sahibi ekip, maçtan 83-75'lik skorla galip ayrıldı.
Bu sonuçla Zalgiris, 11. maçında 5. galibiyetini elde ederken Olympiacos da 5. yenilgisini aldı.
Zalgiris'te Marius Grigonis 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Nate Wolters 14, Aaron White 13 sayı üretti.
Olympiacos'ta Georgios Printezis 18 sayıyla takımının en skoreri olurken Zach LeDay de 15 sayıyla oynadı.